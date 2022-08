Rodolfo Mota diz que região depende de mais representação política

Da Redação

Atualização: 30 de agosto, 2022, às 10:57

O advogado e ex-vereador de Apucarana, Rodolfo Mota, é candidato a deputado estadual pelo União Brasil. Ele, que defende uma pauta mais conservadora, a chamada pauta de costumes, explica que isso orienta a vida dele “desde sempre”, antes mesmo das polarizações político-ideológica que marcam as eleições mais recentes no país. “(A pauta conservadora) Está na minha vida desde sempre, com os valores de família, valores cristãos. Gosto de ir à igreja, participo de comunidade. Antes de toda polarização, já falava disso. Sou contra o aborto, contra a legalização das drogas, há mais de 10 anos. Para mim, é natural” explica.