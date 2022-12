Rocam salva menina que era abusada pelo namorado da avó no PR

Da Redação

Atualização: 09 de dezembro, 2022, às 17:26

Uma abordagem que salvou uma criança, de 7 anos. A menina estava dentro de um carro, na região do Solo Sagrado, em Apucarana, no norte do Paraná, sendo abusada pelo namorado da avó. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (08). A equipe Rocam da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento de rotina quando flagrou um carro em um matagal. Quando as motos se aproximaram, o motorista saiu com o veículo, porém, foi abordado.