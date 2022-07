Rio Branco do Ivaí entra para o Mapa do Turismo Brasileiro

Da Redação

Atualização: 11 de julho, 2022, às 17:47

O prefeito, Pedro Taborda Desplanches, de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná, anunciou que o município fará parte, pela primeira vez do Mapa do Turismo Brasileiro. A informação foi confirmada durante o curso de Turismo Rural, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a prefeitura e Sindicato Rural.