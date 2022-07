Restaurantes adaptam cardápios para driblar alta dos preços

Da Redação

Atualização: 15 de julho, 2022, às 17:43

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As altas seguidas nos preços dos alimentos e no gás de cozinha impulsionadas pelo preço dos combustíveis e crise internacional, está trazendo dificuldades para muitas famílias colocarem comida na mesa. Alguns tentam driblar a crise substituindo produtos e até deixando de comprar outros. Mas se a situação já está difícil de sustentar em casa, para quem trabalha com alimentação, o caso não é menos complicado. Os preços dos ingredientes e do gás estão fazendo muitos restaurantes adaptarem os cardápios para não precisar aumentar os preços e perder ainda mais clientes.