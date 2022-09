Residencial Fariz Gebrim será entregue nesta terça

05 de setembro, 2022

Após mais de cinco anos de espera, o Residencial Fariz Gebrim será entregue nesta terça-feira (6) pela Prefeitura de Apucarana as 520 famílias contempladas. Os moradores vão receber as chaves a partir das 9 horas, no Ginásio Lagoão e já poderão se instalar nas novas casas.