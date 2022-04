Requião diz que indignação o recoloca na luta pelo Paraná

Da Redação

Atualização: 05 de abril, 2022, às 12:12

A quem achava “ou torcia” para que ele estivesse aposentado e a quem acha que ele está velho aos 81 anos, Roberto Requião manda recado, enquanto mostra o bíceps de 41 centímetros de circunferência: “Do ponto de vista físico, fiz exames nos melhores hospitais e me deram os laudos. Tenho condições de viver até os 120 anos. Não sei se vivo tudo isso. Mas vou aproveitar cada dia de minha vida para dar um único sentido a ela, que é contribuir para uma vida melhor para o povo do Paraná. É o único compromisso que eu tenho”, diz, sobre sua disposição e a pré-candidatura ao governo do Paraná pela federação de partidos progressistas, liderada pelo PT, sua nova casa. O ex-governador é o primeiro pré-candidato ao governo do Estado entrevistado pelo grupo Tribuna do Norte/ TNOnline. “Não sou candidato por ambição pessoal. Já fui governador três vezes. Sou pré-candidato porque tenho a responsabilidade de consertar essa bagunça que fizeram do Estado”, explica.