Relíquia de São Francisco de Assis chega em Arapongas; veja

Da Redação

Atualização: 06 de outubro, 2022, às 16:08

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Através de uma carreata, a relíquia de São Francisco de Assis, vinda da Itália, chegou em Arapongas no final da manhã desta quinta-feira (6). Trata-se de um pedaço do osso do fêmur do religioso, que vai ficar em exposição na Paróquia Santo Antônio de Pádua e na igreja que leva o nome do santo.