Região tem 6 mil famílias na linha da extrema pobreza; assista

Da Redação

Atualização: 12 de julho, 2022, às 17:48

Das capitais às cidades do interior, o cenário é o mesmo: o número de moradores que pedem comida, roupa e trabalho vem crescendo assustadoramente. Em muitos casos, são pessoas que não conseguiram se restabelecer após a pandemia de covid-19 e, por pura necessidade de sobrevivência, estão dependendo do socorro dos programas sociais dos governos federal e estadual. Nos escritórios regionais da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) do Estado do Paraná em Apucarana e Ivaiporã, 6.058 famílias vivem em situação de “extrema pobreza”, quando a renda mensal por pessoa não ultrapassa R$ 99.