Recenseadora do IBGE é vítima de crime no Paraná

Da Redação

Atualização: 02 de setembro, 2022, às 17:44

Uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 22 anos, foi estuprada no início da tarde desta quinta-feira (01/09), em Marumbi, no norte do Paraná. O autor foi preso em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado à delegacia de Jandaia do Sul. De acordo com o delegado Gustavo de Pinho Alves, a vítima compareceu na delegacia por volta das 14 horas desta quinta-feira (1) e relatou que estava trabalhando na coleta de informações para o Censo 2022, quando chegou à residência do autor. Ela foi atendida pelo homem, de 30 anos, que solicitou que ela entrasse na casa dele, pois estaria preparando almoço e as panelas estavam no fogo.