Ratinho Junior conhece colégio recém-inaugurado 'Irondi Pugliesi'

Da Redação

Atualização: 21 de outubro, 2022, às 12:40

O governador Ratinho Junior conheceu, nesta quinta-feira (20), as novas instalações do Colégio Estadual Irondi Mantovani Pugliesi, recém-inaugurado na região sul de Arapongas. O ato contou com a presença do prefeito Sergio Onofre e demais autoridades, lideranças e representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE).