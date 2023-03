Programa Terra Forte: Apucarana entrega 300 mil mudas de café

Da Redação

Atualização: 06 de março, 2023, às 16:52

Gradativamente, Apucarana vem aumentando a quantidade de mudas de café repassadas aos produtores. A Secretaria Municipal de Agricultura iniciou nesta semana a entrega do lote deste ano, somando 300 mil mudas. O número é o dobro do que foi entregue no ano passado e, com a expansão do Horto Municipal, a quantidade deverá ser ainda maior para 2024.