Professor é investigado por assédio contra várias alunas em Apucarana

Da Redação

Atualização: 11 de agosto, 2022, às 12:17

Pelos menos 10 pais de alunas do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, de Apucarana, no norte do Paraná, denunciaram casos de assédio sexual por parte de um professor da instituição. O caso foi parar na Ouvidoria do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana que está juntando provas, para encaminhar à Secretaria Estadual de Educação (SEED), que deve instaurar uma sindicância. O professor já teria sido alvo de denúncias de assédio em outras instituições de ensino, que não chegaram a ser apuradas.