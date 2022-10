Produtores de Mauá da Serra esperam prejuízos "dramáticos" com granizo

Da Redação

Atualização: 18 de outubro, 2022, às 17:47

Dezenas de produtores rurais da região de Mauá da Serra passaram a terça-feira (18) tentando dimensionar o impacto da chuva de granizo que assolou diversos pontos do município no final da tarde desta segunda-feira (17). Os produtores de hortaliças, em especial, esperam impactos "dramáticos" na atividade. Além do susto com o temporal, com muitos raios e trovões, muitos agricultores tiveram prejuízos por conta da quantidade de pedras de gelo, que destruiu plantações a céu aberto de folhosas e também estufas, principalmente de tomates