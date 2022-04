Procura por vacina contra a gripe em Apucarana é grande

Da Redação

Atualização: 04 de abril, 2022, às 13:54

Aproximadamente 25 mil pessoas, entre idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde , devem ser vacinadas contra a gripe em Apucarana. A campanha de imunização começou nesta segunda-feira (4), e as doses estão disponíveis em 26 Unidades Básicas de Saúde. Conforme o secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, a vacina protege contra todas as cepas do vírus. "A campanha foi antecipada, o inverno se aproxima e as temperaturas já estão ficando mais amenas. Essa vacina protege contra todas as cepas de 2021, inclusive a H3N2, que foi uma cepa que causou bastante transtorno no final do ano passado. Nessa primeira etapa serão imunizados os profissionais da saúde que atuam no SUS e idosos com mais de 60 anos, cerca de 25 mil pessoas e no total, seguindo a campanha de vacinação do ano passado, Apucarana deve vacinar no geral, 50 mil pessoas, chegou o momento de se vacinar, de se proteger contra a gripe que pode causar internações e em alguns casos até a morte, disse.