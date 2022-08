PRF apreende mais de 200 quilos de maconha em Mauá da Serra

Da Redação

Atualização: 19 de agosto, 2022, às 17:39

No início da madrugada desta sexta-feira (19), por volta das 1h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um homem de 33 anos, que conduzia um Corolla, na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná. Durante a vistoria, encontraram, no banco traseiro e porta-malas do veículo mais de 200 quilos de maconha.