PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha com destino à Apucarana

Da Redação

Atualização: 18 de agosto, 2022, às 14:37

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu na madrugada desta quinta-feira (18) em Cambira, no norte do Estado, um homem, de 25 anos, que dirigia uma caminhonete Chevrolet S10 roubada e carregada com cerca de 1 tonelada e meia de maconha. Toda a droga seria entregue em Apucarana. A prisão e apreensão aconteceu após uma equipe da PRF receber a informação de um possível acidente na BR-376. No local, os agentes realizaram patrulhamento e encontraram uma caminhonete S10 que estava trafegando em alta velocidade.