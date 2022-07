Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná é homenageado em Apucarana

21 de julho, 2022

Em Sessão Solene, realizada no começo da noite desta quarta-feira (20) a Câmara Municipal de vereadores entregou o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Desembargador José Laurindo de Souza Netto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). O evento aconteceu nas dependências do Fórum Desembargador Clotário Portugal. A homenagem é de autoria do vereador professor Molina, com assinatura de todos os vereadores. A Lei nº 14/2020 foi sancionada pelo prefeito Junior da Femac. "Uma pessoa que tem colaborado com muito é importante para cidade, para o Paraná e importante no próprio país, uma pessoa integra, correta, fico feliz em participar desse momento em Apucarana", disse o vereador.