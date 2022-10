Preparação para o Dia de Finados movimenta cemitérios de Apucarana

Da Redação

Atualização: 26 de outubro, 2022, às 16:25

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os apucaranenses com familiares sepultados nos três cemitérios da cidade – Cristo Rei, Saudade e do Distrito do Pirapó – precisam se atentar aos prazos para reforma, pintura e limpeza dos túmulos para o Dia de Finados, celebrado na próxima quarta-feira (2).