Prefeitura de Ivaiporã disponibiliza Ecopontos para população

Da Redação

Atualização: 31 de janeiro, 2023, às 17:34

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com o objetivo de promover a consciência e a educação ambiental, a Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento de Meio Ambiente, instalou duas estações de coleta seletiva de resíduos - Ecopontos. Os Ecopontos foram instalados na Av. Brasil e no Parque Jardim Botânico. Cada Ecoponto custou aos cofres do Município R$ 38.600,00 - totalizando R$ 77.200,00.