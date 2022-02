Prefeito prioriza cuidados com as finanças em Kaloré

Da Redação

Atualização: 17 de fevereiro, 2022, às 12:46

O prefeito de Kaloré, Edmilson Luís Stencel (PL), é o entrevistado desta quinta-feira do site TNOnline. A entrevista faz parte da série “De Olho na Cidade”, que vem dando oportunidade para que todos os prefeitos da região possam fazer um relato de suas ações no primeiro ano de mandato, ou seja, em 2021, e do seu planejamento para este e os anos seguintes. Edmilson Stencel diz que no primeiro ano de mandato a administração municipal teve que superar os problemas ocasionados pela pandemia da Covid-19, logo de começo. Ao mesmo tempo, precisou manter o controle das finanças municipais e garantir obras necessárias à população, conforme plano de governo apresentado durante a campanha eleitoral. “É isso que a gestão pública municipal vem e continua fazendo para cumprir seus compromissos com o funcionalismo, fornecedores, prestadores de serviços e, principalmente, com toda a população, assegura”, diz.