Prefeito de Jardim Alegre fala sobre missão técnica na Suíça

Da Redação

Atualização: 24 de junho, 2022, às 17:05

Siga o TNOnline

no Google News

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Jardim Alegre José Roberto Furlan (Cidadania) recebeu no seu gabinete a reportagem do TNOnline, nesta quinta-feira (23). Na oportunidade ele falou sobre o projeto de lei aprovado pelos vereadores sobre as férias do prefeito. Com a aprovação, a partir de agora o atual e futuros chefes do executivo passarão a receber o benefício. Ele também falou sobre a missão técnica na Suíça que estará presente no final deste mês. Com relação ao projeto de lei do executivo que foi aprovado, Furlan lembra que todo o servidor tem direito a férias. “O legislativo, o judiciário todos tem férias. Eles têm um período de descanso, o vereador tem em média 75 dias de recesso. Eu vejo, que é bom o prefeito ter também esse benefício, dá oportunidade para o vice assumir, como em outras cidade vizinhas. O prefeito não tem 13º, não tem FGTS, tudo que ele precisa é de um descanso”, disse Furlan que está há seis anos à frente da prefeitura e ainda não tirou nenhuma férias.