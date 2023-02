Prefeito assina contrato para implantação da rede de esgoto em bairros

Da Redação

Atualização: 28 de fevereiro, 2023, às 17:31

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Governo do Paraná, através da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), liberou nesta terça-feira (28/02) ordem de serviço para as obras de implantação da rede de coleta de esgoto do Residencial Interlagos. Com investimento na ordem de R$9,1 milhões, serão executados mais de 28 quilômetros de rede atendendo a cerca de dois mil imóveis e beneficiando ainda o Jardim Veneza, Solar da Toscana e Residencial Bela Suíça, todos na região Sul de Apucarana. A previsão é de que os canteiros de obra iniciem as atividades em 30 dias, gerando 260 empregos diretos e 1,3 mil empregos indiretos.