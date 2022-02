Prefeito afirma que Cambira não parou com a pandemia

12 de fevereiro, 2022

Dando sequência à série de entrevistas denominada “De Olho na Cidade”, com prefeitos de toda a região, o TNOnline leva ao ar um bate-papo com o prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB). No programa, o prefeito fala das ações do primeiro ano deste seu segundo mandato, quando teve de enfrentar a crise da pandemia, das suas realizações e o que projeta para o futuro.