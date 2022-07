Polícia prende homem no Sumatra por envolvimento em assassinato

Atualização: 26 de julho, 2022, às 17:45

Equipes do C.O.P.E. - Centro de Operações Policiais Especiais de Curitiba e investigadores da Polícia Civil de Apucarana prenderam um homem suspeito de envolvimento em um assassinato que aconteceu no começo deste mês. O crime aconteceu em Marumbi no último dia 5 e o rapaz foi detido no residencial Sumatra, na tarde desta terça-feira (26). Conforme a polícia, uma arma de drogas também foram apreendidas