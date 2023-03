Polícia ouve vizinhos de idosos e não descarta latrocínio em Apucarana

Da Redação

Atualização: 15 de março, 2023, às 16:29

O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, André Garcia, afirmou no início da tarde desta quarta-feira (15) que a Polícia Civil não descarta a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) no caso envolvendo o casal de idosos. Segundo ele, há suspeita de que alguns pertences da casa tenham sido levados. No entanto, a confirmação ainda depende de averiguações junto a familiares e outras hipóteses são analisadas.