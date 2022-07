Polícia Civil de Apucarana investiga assaltos no Belvedere; veja

Da Redação

Atualização: 12 de julho, 2022, às 17:55

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após série de roubos, moradores do Loteamento Belvedere, localizado em Apucarana, participaram de uma reunião com o delegado-chefe Marcus Felipe da Rocha, da Delegacia de Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (12), com o objetivo de aumentar a segurança no local. Em menos de 20 dias, foram registrados quatro assaltos violentos à famílias que vivem na região. O delegado informou que a polícia tem conhecimento dos roubos em chácaras localizadas no Belvedere e em propriedades próximas, e que já está tomando providências para que os autores sejam presos.