Polícia apreende 20 quilos de drogas em ônibus interestadual

Da Redação

Atualização: 27 de setembro, 2022, às 17:44

Uma mulher de 30 anos foi presa com 20 quilos de drogas em uma operação de fiscalização no posto da Polícia Rodoviária de Rolândia na noite desta segunda-feira, 26. Com a ajuda do cão de faro Arius, os policiais apreenderam 18 quilos de maconha e 02 quilos de cocaína.