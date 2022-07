PMs de três cidades são mobilizados para conter tumulto em Califórnia

Da Redação

Atualização: 25 de julho, 2022, às 17:39

Uma briga generalizada numa lanchonete, no centro de Califórnia, mobilizou um grande aparato policial do Vale do Ivaí, na noite deste domingo (24). Mais de 100 pessoas estavam no local, onde ocorreu um tumulto, com dezenas de envolvidos. Segundo relatório da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida pouco antes das 21 horas, no centro da cidade, numa lanchonete conhecida. A equipe foi acionada com informações de uma briga generalizada no local, envolvendo inclusive os seguranças terceirizados, que teriam sido agredidos por pessoas. A equipe da PM de Califórnia, inicialmente, pediu apoio da equipe de Marilândia do Sul. Porém, a própria Polícia Militar estima que mais de 100 pessoas estariam na lanchonete, com dezenas de pessoas embriagadas, causando um tumulto generalizado. As equipes policiais, percebendo o potencial de risco da situação, pediu mais apoio, com mais três viaturas mobilizadas, sendo uma de Apucarana e a Rotam, de Jandaia do Sul.