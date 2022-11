PM de Mauá da Serra é baleado durante confronto na BR-376

Atualização: 08 de novembro, 2022, às 18:32

Um policial militar de Mauá da Serra, no norte do Paraná, foi baleado durante confronto na tarde desta terça-feira (8). O PM foi socorrido por uma ambulância do município e encaminhado para o Hospital da Providência. Os suspeitos, durante a fuga, roubaram um carro e se envolveram em um acidente. Um foi preso.