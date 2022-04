PM de Arapongas recupera mais de 20 motos; veja

Da Redação

Atualização: 12 de abril, 2022, às 14:16

Desde o começo deste ano, mais de 20 motos furtadas ou roubadas foram recuperadas após abordagens da Polícia Militar (PM) de Arapongas. Alguns veículos já foram entregues aos proprietários. Conforme o capitão Dejair Budkevitz, no total, 22 motos já foram localizadas. "Algumas pessoas compraram as motos achando que eram de leilão, mas na verdade são motos que foram retiradas de trabalhadores, algumas pessoas foram presas por receptação, levadas para a delegacia, precisam gastar com advogados, então fica o alerta, quando for comprar uma moto, muito cuidado, não adianta achar que está levando vantagem. As motos foram furtadas em Arapongas, Londrina e agora devolvidas aos proprietários", disse.