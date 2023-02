PM de Apucarana realiza operação com apoio do Choque de Londrina

Da Redação

Atualização: 10 de fevereiro, 2023, às 14:29

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Apucarana em parceria com equipes do Choque de Londrina, além do helicóptero da Polícia Militar do Paraná (PMPR), realizaram operação de combate ao tráfico de drogas e criminalidade na região do Jardim Colonial, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 10. Segundo a PM, 09 mandados foram cumpridos, com 06 prisões e apreensão de drogas, armas, munições, dinheiro e anotações do tráfico.