PM apreende arma, dinheiro e prende casal em bairro de Apucarana

Atualização: 09 de agosto, 2022, às 18:20

A Polícia Militar (PM) de Apucarana cumpriu oito mandados de busca e apreensão em bairros da cidade na manhã desta terça-feira (9). Um casal foi preso na Rua Marcílio Dias, próximo do Colégio Agrícola. Uma arma foi encontrada escondida embaixo da cama dos suspeitos. Conforme a PM, os mandados de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça e a operação tinha como objetivo localizar armas, drogas e foragidos. Na casa alvo da ação, foi encontrado uma pistola 9 milímetros com 17 munições. A arma estava embaixo da cama do casal.