Pix já movimentou R$1 bilhão em Apucarana e Arapongas

Da Redação

Atualização: 04 de agosto, 2022, às 19:04

Em menos de dois anos, Apucarana e Arapongas movimentaram R$ 1,075 bilhão em transações via PIX, segundo dados do Banco Central (BC). Implantada em novembro de 2020, a tecnologia facilitou as transferências bancárias pelo celular. Até junho de 2022, segundo levantamento do Banco Central feito a pedido da Tribuna, quase 1,7 milhão de transferências foram feitas nos dois municípios com essa ferramenta. Apucarana registrou no período 914.974 operações pelo sistema, somando R$ 541 milhões, enquanto Arapongas contabilizou 775.694 transferências via PIX, com valor total de R$ 534,3 milhões. No Paraná, o montante total foi de R$ 667 bilhões via PIX, com 800 milhões de transferências realizadas. Segundo o Banco Central, em todo o Brasil, mais de 16,4 bilhões de operações ocorreram pela nova tecnologia, movimentando R$ 17,5 trilhões desde novembro de 2020.