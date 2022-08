Pessuti defende uso de recursos da Itaipu para obras de infraestrutura

Da Redação

Atualização: 18 de agosto, 2022, às 10:39

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na abertura da série de entrevistas com os candidatos ao Senado no Paraná, o ex-governador Orlando Pessuti (MDB) defende o uso de recursos da Itaipu Binacional para financiar obras estratégicas de infraestrutura viária no Estado. Ele também considera essencial o fortalecimento dos municípios e a ampliação de investimentos na área de agroeconomia.