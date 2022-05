PC inaugura nova sede da Delegacia de Ivaiporã; veja

Atualização: 19 de maio, 2022, às 16:24

Foi realizada nesta quinta-feira (19) ,a inauguração da nova sede da 54ª Delegacia Regional de Policia Civil de Ivaiporã. A unidade da PCPR está localizada na Rua Ceará, 2410 e foi viabilizada pela Prefeitura de Ivaiporã em parceria com o Governo do Estado. A Prefeitura, além de ceder o prédio, investiu na reforma e ampliação para a reestruturação das atividades da Polícia Civil. Segundo a delegada, Magda Hofstaetter, o motivo da mudança foi a desvinculação com a carceragem integrante da delegacia velha, que passou a ser de gestão plena do Departamento Penitenciário (DEPEN). Com isso, os policiais civis deixaram de cuidar de presos e passaram a atuar no seu papel constitucional, a investigação. “É um avanço que vem sendo feito pela gestão atual da Polícia Civil do Paraná e hoje toda nossa equipe pode se dedicar especialmente à atividade fim, que é a investigação”, disse a delegada, que também agradeceu a parceria da Prefeitura de Ivaiporã.