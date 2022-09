PC de Arapongas deflagra operação contra jogos de azar

Da Redação

Atualização: 28 de setembro, 2022, às 17:30

A Polícia Civil (PC) de Arapongas realizou uma operação de combate aos jogos de azar na cidade na tarde desta terça-feira, 27. A operação foi deflagrada após a 22ª Subdivisão Policial (SDP), receber denúncias da prática de jogos de azar, que estariam ocorrendo em vários locais na cidade. Ao todo, 6 pessoas foram detidas e 24 máquinas ligadas à jogatina foram apreendidas. O trabalho foi realizado através do setor de investigação criminal de Arapongas, que, com base nas denúncias, iniciou um levantamento dos locais onde poderiam ocorrer as contravenções.