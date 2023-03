PC de Apucarana apreende drogas e prende suspeitos de homicídio

02 de março, 2023, às 17:36

A Polícia Civil de Apucarana, norte do Paraná, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em casas localizadas na Vila Rural Nova Ukrânia. Drogas, celulares que podem ter imagens de um assassinato, e um caderno com anotações que seriam do tráfico de drogas, foram apreendidos. Quatro pessoas foram presas.