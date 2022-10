Paulo Vital agradece votação: "Considero o resultado muito positivo"

Da Redação

Atualização: 04 de outubro, 2022, às 17:54

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em entrevista ao Jornal da Tribuna nesta terça-feira (4), o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital (PSD), agradeceu os votos recebidos como deputado estadual no último domingo (2). Ele ficou na sétima suplência do partido, com 14.410 votos, sendo 12.981 obtidos em Apucarana.