Pato parou o trânsito em Avenida movimentada de Apucarana

Da Redação

Atualização: 05 de agosto, 2022, às 12:27

Imagens curiosas de um pato atravessando uma movimentada Avenida em Apucarana, no norte do Paraná, estão circulando em grupos de mensagens e viralizando na internet. O simpático bichinho foi flagrado por um motorista, não identificado, que passava com o veículo e fez as imagens. O flagrante aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira, nesta quinta-feira, 04.