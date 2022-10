Parlamento Jovem de Apucarana realiza primeira sessão ordinária

O Parlamento Jovem de Apucarana, com 11 vereadores eleitos realizou nesta sexta-feira (21), a primeira sessão deliberativa, em que pode apreciar e votar dois projetos de lei propostos pela legislatura. Os vereadores, que são estudantes de três colégios cívico-militares da cidade, foram empossados no início de outubro, na 1ª sessão ordinária, ocasião em que foram eleitos os membros da mesa diretora para o exercício. As sessões do Parlamento Jovem da Câmara de Vereadores de Apucarana são realizadas no plenário do legislativo local.