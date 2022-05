Paraná precisa de um governo para o interior, diz Silvestri

Da Redação

Atualização: 05 de maio, 2022, às 14:34

O ex-prefeito de Guarapuava e ex-deputado estadual Cesar Silvestri Filho (PSDB), pré-candidato ao governo do Estado, disse nesta quinta-feira (05), durante visita a Apucarana, que seu maior desafio, neste momento do processo eleitoral, é fazer com o que o Paraná rompa as polarizações e monopólios para que se perceba outros protagonismos políticos e se conheça os demais projetos para o Estado. Silvestri diz que é fundamental que não se repita no Paraná, nessas eleições, o quadro polarizado que se vê no cenário nacional, na disputa pela Presidência. “As pessoas precisam entender que não precisamos escolher entre os que aqui representam esse cenário de ódio, no âmbito federal. Temos aqui uma alternativa de projeto para o Estado, fundamentado na experiência de ser gente do interior do estado, de um ex-prefeito de uma cidade de interior”, diz.