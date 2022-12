Paramentos Litúrgicos de Apucarana são utilizados em beatificação

Da Redação

Atualização: 27 de dezembro, 2022, às 11:52

A beatificação de Isabel Cristina em Barbacena, Minas Gerais, contou com um toque especial de uma empresa de Apucarana, no norte do Paraná. Com experiência na indústria da confecção e religiosidade, a Via Ápia Paramentos Litúrgicos preparou todas as vestes utilizadas na celebração da beatificação da brasileira que foi brutalmente assassinada aos 20 anos em 1982, por um homem que montava um guarda-roupa na casa dela.