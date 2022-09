VEJA O VÍDEO

Papo TN: João Dias fala sobre o grupo de corridas Pé Vermelho

Da Redação

Atualização: 11 de setembro, 2022, às 17:04

O empresário de Apucarana João Dias é o entrevistado do Papo TN deste domingo, 11. Ele que é um dos fundadores do grupo de corridas Pé Vermelho, um dos mais tradicionais da região, fala sobre as experiências vividas em diversas provas e principalmente, sobre as amizades construídas ao longo do tempo.