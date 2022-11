Papai Noel chega no próximo dia 30 em Apucarana; veja

Da Redação

Atualização: 21 de novembro, 2022, às 17:41

O Papai Noel já tem data marcada para chegar em Apucarana e um grande espetáculo é preparado para recepcionar o bom velhinho. Durante coletiva de imprensa, no Cine Teatro Fênix, na tarde desta segunda-feira (21), o prefeito Junior da Femac e a secretária municipal de Cultura, Maria Agar, repassaram detalhes do evento, que promete muita emoção. Conforme Maria Agar, o Papai Noel deve chegar às 20h do próximo dia 30/11, no Platô da Praça Rui Barbosa, com espetáculo do Circo Tangará. "Vamos ter uma chegada inesquecível, com músicas natalinas e com o Ciro Tangará, com um lindo balé aéreo. O Papai Noel virá do céu, distribuindo bombons. Estamos preparando tudo com muito carinho e alegria, com apresentações de Natal até o dia 23/12", disse.