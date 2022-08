Pai e filho envolvidos em briga a facadas por herança são de Apucarana

Da Redação

Atualização: 16 de agosto, 2022, às 13:18

O caso de uma briga, motivada por uma discordância relacionada a herança, que levou um pai a esfaquear o filho, de 35 anos, registrada em Curitiba neste final de semana, envolveu dois apucaranenses. O pai, de 60 anos, morador de Apucarana, no norte do Paraná, feriu o filho, de 35 anos, com aproximadamente 20 golpes de facão, na manhã deste domingo (14), dia dos pais, no bairro Portão, em Curitiba. A vítima, também é natural de Apucarana, e se mudou para a capital do estado depois de se casar. O agressor também chegou a ferir a nora.