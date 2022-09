Operação mira homens que usam armas para ameaçar mulheres na região

Da Redação

Atualização: 13 de setembro, 2022, às 19:11

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um morador de 47 anos foi preso na manhã desta terça-feira (12), no Distrito do Pirapó, em Apucarana, por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi flagrado com duas espingardas e um revólver calibre 32, além de várias munições, durante uma operação da Delegacia da Mulher, com apoio da 17ª Subdivisão Policial (SDP), que mirou homens que ameaçavam companheiras ou ex-companheiras com armas de fogo. Os alvos da operação da 17ª SDP chamam atenção para a escalada da violência doméstica na região. Em apenas 13 dias do mês de setembro, o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) registrou, ao todo, 65 boletins desse tipo de crime nos municípios da região.