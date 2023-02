Ônibus de turismo é assaltado e abandonado em estrada rural de Cambira

Da Redação

Atualização: 15 de fevereiro, 2023, às 19:16

Motorista e passageiros de um ônibus de turismo que fazia a linha Assunção (Paraguai) a Salvador (BA), passaram por momentos de terror na madrugada desta quarta-feira, 15, durante a viagem que partiu de Foz do Iguaçu. Após passar por Maringá, o veículo foi interceptado por bandidos armados, que assaltaram os passageiros e abandonaram o ônibus em uma estrada rural de Cambira, no Vale do Ivaí.