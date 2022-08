ONG Comander apresenta o espetáculo “O Rei do Show” em Apucarana

Atualização: 01 de agosto, 2022, às 17:38

A Organização Não Governamental (ONG) Comando Anderson de Defesa do Cidadão (COMANDER), irá apresentar um espetáculo de circo e dança no Cine teatro Fêni, em Apucarana, no dia 31 de agosto às 19 horas, com entrada gratuita. Veja o vídeo abaixo. De acordo com a presidente da ONG, Edna Garcia Gomes Ferreira, o Comander inscreveu o Projeto “Cultura Jovem” no Profice, em 2018, para receber os recursos do programa e foi aprovado.