Oficina da Mulher é alvo de furto em Apucarana

Da Redação

Atualização: 19 de agosto, 2022, às 17:34

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Oficina da Mulher de Apucarana, braço da assistência social do município que oferece cursos profissionalizantes no Jardim América, foi alvo de furtos e vandalismo por dois dias seguidos nesta semana. Entres os produtos levados pelos ladrões, está um fogão industrial. Segundo o relatório da Polícia Militar (PM), uma equipe policial foi acionada na manhã desta quinta-feira, 18, pelo assistente administrativo do local, que afirmou que, que ao chegar no trabalho, percebeu duas portas de madeira e um portão de ferro arrombados, além de diversos produtos furtados. Entre os produtos levados estavam um liquidificador industrial, um botijão de gás, uma máquina de costura e um fogão novo, ainda na caixa.