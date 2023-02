Nuvem em formato de tornado chama atenção dos moradores de Apucarana

Da Redação

Atualização: 27 de fevereiro, 2023, às 17:33

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma nuvem atípica em formato de tornado chamou a atenção dos moradores de Apucarana, no norte do Paraná, na manhã de domingo (26). Não há registro de estragos por conta do temporal.